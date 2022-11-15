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Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции - Игорь Коротченко

Политика Материалы 15 ноября 2022 22:15 (UTC +04:00)
Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции - Игорь Коротченко

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко
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БАКУ/Trend/- После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции.

Как сообщает Trend, об этом в своем телеграм-канале написал во вторник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

«Pecunia non olet - деньги не пахнут - видимо именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал «за».

Как известно, во Франции даже экс-президенты работают «консультантами» у армянских миллиардеров - смотрите пример Саркози. Он от Ливии взятки брал, будучи президентом. А что Макрон?»- написал Коротченко.

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