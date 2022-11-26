Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве.

«Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих славной турецкой армии в регионе проведения Вооруженными силами братской Турции антитеррористической операции в целях нейтрализации террористической угрозы в регионе, защите проживающего там гражданского населения от террористических атак и угроз. Мы разделяем Вашу скорбь. В решительной борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем вас. Да упокоит Всевышний души героических турецких солдат, ставших шехидами, мы разделяем горечь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым. Аллах ряхмят элясин!» - говорится в письме с соболезнованиями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)