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Будут подписаны новые соглашения между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Политика Материалы 28 ноября 2022 15:06 (UTC +04:00)
Будут подписаны новые соглашения между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Планируется подписание пяти соглашений между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Анкаре.

Он отметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан предпримут новые шаги по сотрудничеству в сфере энергетики.

"В ближайшее время также состоятся встречи между компаниями трех стран, работающими в этой области", - сказал Чавушоглу .

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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