Будут подписаны новые соглашения между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Планируется подписание пяти соглашений между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Анкаре.

Он отметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан предпримут новые шаги по сотрудничеству в сфере энергетики.

"В ближайшее время также состоятся встречи между компаниями трех стран, работающими в этой области", - сказал Чавушоглу .

(Перевод: Фидан Мустафаева)