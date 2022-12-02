Глава МИД Азербайджана проинформировал литовского коллегу о мирной повестке страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщает в пятницу Trend, на встрече были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между двумя странами и ситуация в регионе, отмечено, что Азербайджан и Литва сотрудничают в политической, экономической, образовательной, гуманитарной и других областях. Было подчеркнуто значение взаимных визитов, политического диалога в развитии отношений, а также обсуждены связи Азербайджана с ЕС, работа, проводимая в этих рамках.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях на постконфликтном этапе, работе по открытию коммуникаций в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном по продвижению мирной повестки.

Глава МИД Литвы отметил наличие потенциала для дальнейшего развития отношений между двумя странами и подчеркнул важность использования этого потенциала. Было подчеркнуто значение реализуемых в регионе проектов по энергетической безопасности. Министр отметил также, что Литва поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)