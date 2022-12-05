Азербайджанство означает для нас понятие Родины - Ахмед Обалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанство означает для нас понятие Родины, а Иран хочет стереть это понятие.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня глава GünAz Tv Ахмед Обалы на мероприятии под названием "Иран под новым углом зрения", проведенном Центром социальных исследований.

"Главной целью было отдалить нас от понятия Родины, Азербайджана. Иран недолюбливает тюркизм, однако азербайджанство означает для нас понятие Родины, а Иран хочет стереть это понятие. Создание единого координационного центра южных азербайджанцев может привести к хорошим результатам", - сказал Обалы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)