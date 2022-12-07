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Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)

Политика Материалы 7 декабря 2022 18:50 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 7 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в стране Анн Буайон.

Как сообщили в среду Trend в МИД, министр Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Анн Буайон и пожелал ей успехов в деятельности на этом посту.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние азербайджано-французских отношений, региональная ситуация, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, мирная повестка и другие вопросы.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о мирной повестке, а также шагах и инициативах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения указанного процесса, довел до внимания вопрос, связанный с провокациями Армении и угрозами.

Глава МИД подчеркнул, что предвзятое отношение Франции, резолюции парламента страны наносят удар по азербайджано-французским отношениям, не способствуя мирному процессу.

Посол Анн Буайон поблагодарила министра Джейхуна Байрамова за прием, отметив, что приложит усилия для развития отношений стран.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Франции (ФОТО)
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