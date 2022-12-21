В Азербайджане ряд судей освобождены от занимаемых должностей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд судей освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Так, на заседании обсуждался вопрос о назначении и освобождении от занимаемых должностей судей Верховного Суда Азербайджанской Республики, Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, Бакинского, Гянджинского, Сумгайытского, Шекинского, Ширванского Апелляционных судов.

После обсуждения вопрос рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)