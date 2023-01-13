Азербайджан проводит успешную социально ориентированную политику - Джейхун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит успешную социально ориентированную политику. Под руководством Президента Ильхама Алиева проводятся последовательные и целенаправленные меры по улучшению благосостояния граждан страны.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он отметил, что с начала года минимальная заработная плата увеличена на 15% до 345 манатов, минимальная пенсия - на 16,7% до 280 манатов, ежемесячная сумма президентской пенсии для семей шехидов - до 600 манатов, в прошлом году были обеспечены жильем 1500 семей шехидов. Также увеличены пособия и стипендии для лиц, инвалидность которых установлена в связи с войной, событиями 20 января 1990 года, прохождением военной службы, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов назначается пенсия в 500 манатов; с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 61-80 процентов - 400 манатов; с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов - 330 манатов. Пособие по возрасту установлено в размере 220 манатов.

"В то же время повышена заработная плата сотрудников ряда государственных структур, что также является очередным проявлением заботы нашего государства о гражданах. На фоне роста цен, происходящего во всем мире, эти шаги приобретают особое значение. Также повышены зарплаты сотрудников Академии наук, увеличены с 1 января 2023 года суммы стипендий, предоставляемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, студентам, обучающимся в магистратуре Академии наук", - добавил депутат.

Мамедов отметил, что все эти меры принимаются на фоне проводимых в Карабахе и Зангезуре восстановительно-строительных работ, укрепления обороноспособности нашей армии, что говорит о том, что ни одна сфера не обойдена вниманием.

(Перевод: Нубар Кулузаде)