На платформе Baku Network c участием польского европарламентария организованы обсуждения о роли Азербайджана в глобальном транзите (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- На экспертной платформе Baku Network прошли обсуждения по отношениям между Азербайджаном и Европейским союзом, в частности с Польшей, которая является одним из значимых членов ЕС.

В дискуссиях приняли участие депутат Милли Меджлиса из города Ханкенди, глава Экспертной платформы Baku Network Турал Гянджалиев, член Европейского парламента Томаш Пореба и председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Были обсуждены реализованные Польшей и Азербайджаном проекты в Европе и на Южном Кавказе, соотвественно. В частности, в дискуссиях была подчеркнута значимость Зангезурского коридора и дороги Виа Карпатия (планируемая автомагистраль в восточноевропейском регионе от Клайпеды до Салоник, которая пройдёт по территории семи государств).

Кроме того, участники рассказали о роли Азербайджана в Среднем коридоре, его значимости для ЕС, поговорили об отношениях между Польшей и Азербайджаном и Турцией, а также коснулись важных геополитических процессов, происходящих на Южном Кавказе и в ЕС.