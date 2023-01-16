Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии

БАКУ /Trend/ - Вчера Masdar и национальная энергетическая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

«Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Один только этот проект с Masdar, наше сотрудничество с этой компанией превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что важные меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные между Азербайджаном и международными энергетическими компаниями, позволят нам производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.