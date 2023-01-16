Азербайджан установил успешные связи с арабским миром - Вугар Искендеров

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан является страной, завоевавшей большой авторитет и уважение в мире, и в основе этого лежит целенаправленная политика, проводимая главой азербайджанского государства.

Об этом сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, построив сильную экономику и создав сильную армию, воспитывая молодежь в духе патриотизма, укрепляя национальное единство, Азербайджан стал сильной страной.

"Историческая победа в 44-дневной Отечественной войне именно на основе этих успехов создала новые реалии, на фоне которых авторитет Азербайджана на международной арене неуклонно растет. Встречи представителей развитых стран с Президентом Азербайджана на различных платформах на фоне происходящих в мире событий, а также мнения, высказанные во время взаимных визитов, свидетельствуют о международном авторитете нашей страны", - сказал Искендеров.

Он отметил, что деловой визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению Президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайана является еще одним доказательством этого. Данный визит в очередной раз продемонстрировал, что Азербайджан налаживает успешные связи как с западным и тюркским, так и с арабским миром. 15 января в Абу-Даби в дружеской атмосфере состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Президенты обсудили политические, экономические, торговые, культурные связи, а также вопросы безопасности между двумя странами, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения связей в экономической сфере. На встрече также был отмечен высокий уровень отношений между двумя странами в рамках международных организаций.

"В частности, была особо подчеркнута поддержка, оказанная ОАЭ Азербайджану в ходе дебатов по региону Южного Кавказа в Совете Безопасности ООН. Президент Ильхам Алиев пригласил Президента ОАЭ посетить Азербайджан, и приглашение было с благодарностью принято. Президент ОАЭ, в свою очередь, отметил, что ОАЭ являются дружественной и братской Азербайджану страной, и существуют большие перспективы и возможности для дальнейшего развития отношений между двумя странами", - сказал Искендеров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)