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По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)

Политика Материалы 18 января 2023 16:30 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Пять автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), проследовавшие сегодня утром по Лачинской дороге из Ханкенди в сторону Лачина, проследовали в обратном направлении.

Как сообщает в среду сотрудник Trend, командированный в Шушу, в эти минуты были созданы условия для проезда четырех легковых и одного грузового автомобилей МККК.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин по территории, где проводится акция, свободно и нет никаких препятствий для движения транспорта гуманитарного назначения.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже тридцать восьмой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала колонна автомашин Красного Креста (ФОТО)
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