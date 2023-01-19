Резолюция Европарламента содержит необоснованные антиазербайджанские мнения - комментарий

БАКУ /Trend/ - Резолюция Европейского парламента (ЕП), принятая 18 января, содержит абсолютно предвзятые и необоснованные антиазербайджанские мнения и вызвала справедливое недовольство азербайджанской общественности.

Об этом в четверг Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что в резолюции отражены такие мнения, что Азербайджан якобы "совершил военную агрессию против Армении", а Лачинская дорога "заблокирована". "Принятие таким органом, как Европарламент, резолюции, полной лжи и вымысла, еще раз показывает несерьезность, предвзятость этой структуры, а также то, что она стала инструментом в руках армян. Конечно, инициаторами этой предвзятой резолюции являются проармянские европейские парламентарии. Они пренебрегли международным правом и законами в своих личных интересах", - сказала депутат.

Гусейнова отметила, что Европарламент всегда отличался предвзятой позицией по отношению к Азербайджану, всегда высказывал необоснованные мнения против страны. "Европейские парламентарии стали инструментом в руках армян в обмен на взятки. И это уже ни для кого не секрет. Недавний коррупционный скандал в Европарламенте раскрыл истинное лицо этой организации. В частности, связи с армянами членов ЕП, обвиняемых в коррупции, еще раз доказывают, что они финансируются Арменией. Есть неопровержимые данные о том, что армянские бизнесмены сидят в здании Европарламента и финансируют депутатов, привлекая их к работе против Азербайджана", - подчеркнула Гусейнова.

Она отметила, что если бы Европарламент был той "справедливой организацией", какой пытается себя выставить, то не молчал бы в течение 30 лет, когда азербайджанские территории находились под армянской оккупацией. "Почему Европарламент, который говорит о территориальной целостности Армении, не вспоминает о территориальной целостности Азербайджана? С учетом международного законодательства принятие резолюции по Азербайджану не входит в компетенцию Европейского парламента. Поэтому принятие этой резолюции неуместно и является вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Эта резолюция является результатом влияния армянской диаспоры", - добавила депутат.

Она отметила, что Европарламент своими предвзятыми и необоснованными решениями наносит удар по мирному процессу в регионе. "Своей исторической победой в 44-дневной войне Азербайджан создал новую реальность в регионе, которая направлена на мир, сотрудничество и безопасность. Предвзятая резолюция Европейского парламента - всего лишь клочок бумаги, и она не сможет воспрепятствовать процессам, происходящим в регионе, и повлиять на волю Азербайджана", - сказала Гусейнова.