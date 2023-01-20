Директор управления Госдепартамента США посетил Аллею шехидов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня, находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Государственного департамента США во главе с директором Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по вопросам Европы и Евразии Марком Кэмероном, в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января, посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом отмечено на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате жестокого нападения, и не забываем о жертвах тех, кто мирно отстаивал свои убеждения", - говорится в публикации.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии, сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении на Карабах, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)