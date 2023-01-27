Антиазербайджанская кампания в Иране привела к теракту - Айхан Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы в иранской прессе и иранских офисах была развернута кампания против Азербайджана. Считаем, что в результате это привело к сегодняшнему теракту.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью TRT Haber.

"Эти провокации, публикации в прессе, кампании против Азербайджана очень негативно влияют на азербайджано-иранские отношения. Иранская сторона должна принять меры против кампании в стране в отношении Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)