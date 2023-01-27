Омбудсмен выступила с заявлением, осуждающим нападение на посольство Азербайджана в Иране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с вооруженным нападением на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Об этом в пятницу сообщили Trend в аппарате омбудсмена.

"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Исламской Республике Иран. В результате этого нападения при осуществлении своей служебной деятельности погиб начальник службы охраны дипломатического представительства Орхан Аскеров, а двое сотрудников посольства получили ранения.

Это, прежде всего, грубое нарушение положений о дипломатических сношениях Венской конвенции 1961 года. Так, в соответствии со статьей 22 Венской конвенции представительские помещения неприкосновенны, обязанностью принимающего государства является защита представительства от любых посягательств и нанесения ущерба, принятие необходимых мер для обеспечения нормального его функционирования.

Произошедшее преступление также является грубым нарушением требований Конвенции 1973 года "О предупреждении и наказании преступлений, направленных на лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов".

Соболезную близким сотрудника посольства, который стал жертвой террористического преступления и погиб при исполнении служебных обязанностей, желаю исцеления раненым.

Этот кровавый теракт должен быть расследован правительством Ирана в ближайшее время, преступники должны быть наказаны, а обязательства, установленные международными документами, должны быть выполнены".

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)