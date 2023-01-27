Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - очевидный террор - гаджи Сурхай Мамедли

БАКУ /Trend/ - Член Совета ветеранов Управления Мусульман Кавказа гаджи Сурхай Мамедли сегодня в пятничной проповеди прокомментировал нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, он сказал, что теракт, произошедший сегодня утром в нашем посольстве в Тегеране, потряс его.

"Террористический акт, который произошел сегодня утром в нашем посольстве в Тегеране, глубоко потряс меня, как азербайджанца. Выражаю соболезнования семье погибшего и желаю исцеления раненым. Произошедшее является террором против посольства мусульманской страны, и, безусловно, Иранское государство должно наказать этих террористов", - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)