Посол Турции в Азербайджане навестил семью погибшего Орхана Аскерова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи навестил семью Орхана Аскерова, погибшего при теракте против посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в субботу Trend, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

«Вместе с нашими военным атташе, советниками и дипломатами мы навестили семью нашего шехида Орхана Аскерова, выразили соболезнования его отцу Ризвану Аскерову, его дяде и другим родственникам. Турция всегда с Азербайджаном и поддерживает его», - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.