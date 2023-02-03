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Президент Ильхам Алиев: Открытие интерконнектора между Грецией и Болгарией стало важной вехой

Политика Материалы 3 февраля 2023 12:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Открытие интерконнектора между Грецией и Болгарией стало важной вехой

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БАКУ/Trend/ - Открытие интерконнектора между Грецией и Болгарией стало важной вехой.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Другой важной вехой стало открытие интерконнектора между Грецией и Болгарией, который, конечно же, был создан в рамках проекта «Южный газовый коридор» и в определенной степени является его продолжением», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это позволило начать поставки природного газа в Болгарию, а также (за счет этой линии), в соседние страны.

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