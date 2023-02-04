С участием британских специалистов состоялось вручение сертификатов выпускникам учебного курса (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 23 января - 2 февраля текущего года с участием специалистов Международной школы безопасности и изучения взрывчатых веществ был проведен учебный курс «Информирование о взрывной опасности».

Как сообщили в субботу Trend в минобороны Азербайджана, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии с участием руководящего состава Национального университета обороны, чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в нашей стране Фергуса Олда, представителей аппарата военного атташе, специалистов Международной Школы безопасности и изучения взрывчатых веществ и слушателей состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам курса.

Выступившие на церемонии подчеркнули важность проводимых курсов с точки зрения взаимного обмена опытом, отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области военного образования.

Была особо отмечена поддержка, оказанная Соединенным Королевством в рамках программы развития ООН по очистке и обезвреживанию территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Была выражена уверенность в том, что знания и навыки, полученные слушателями в ходе курса, будут применены при разминировании освобожденных от оккупации территорий.

В заключение было сделано фото на память.