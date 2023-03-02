Азербайджан вдохновляет Казахстан рассматривать дальнейшие перспективы участия в ДН - замминистра (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Председательство Азербайджана вдохновляет Казахстан рассматривать дальнейшие перспективы участия в Движении неприсоединения.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Канат Тумыш.

"Азербайджан выполнил миссию, которая, скорее всего, была бы невозможна для многих государств. Мы считаем, что Азербайджан играет инструментальную роль именно в плане председательства в ДН. Это очень уникальная миссия, поскольку Азербайджан председательствует не три года, как это обычно принято, а четвертый год, по просьбе Уганды, следующего председателя. И все государства-участники этого объединения в унисон отмечают уникальную и позитивную роль, которую играет Азербайджан, что прежде всего выражается в тех инновациях, которые были проведены под азербайджанским председательством, как, например, расширение и вынесение на повестку дня нашего межпарламентского диалога, а также общего элемента молодежной политики", - сказал он.

По словам замминистра, то, что предложил Азербайджан в рамках ДН поможет обеспечить безопасность и процветание будущих поколений, поэтому Баку играет важную, позитивную и инструментальную роль в контексте дальнейшей трансформации организации.

Замминистра подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан являются не просто братскими государствами, но и также странами, которые являются важными элементами на глобальной карте.

"Вдоль маршрутов, которые объединяют очень многие государства - с одной стороны Китай, с другой - Европу, наши страны являются "золотым мостом", соединяющим эти маршруты между собой", - сказал он.

Тумыш отметил, что взаимная торговля между двумя странами за минувший год составила пол миллиарда долларов, при этом, страны нацелены на доведения этой цифры до одного миллиарда, и для этого ведется последовательная работа.

"Азербайджан - наш важнейший партнер в Кавказском регионе, и в Азиатском регионе, в рамках организаций Тюркских государств, поэтому мы будем последовательно наращивать наши экономические отношения. Мы договорились увеличить наши взаимовыгодные поставки товаров между двумя странами на сумму около 300 миллионов долларов уже в нынешнем году - как первую задачу на первую часть года. Имеется более ста товарных позиций по экспорту из Казахстана в Азербайджан. Мы также работаем над рядом иных важных проектов, которые станут стержневыми элементами нашего взаимодействия, один из которых это Средний коридор [Транскаспийский международный транспортный маршрут]", - пояснил замминистра.

Он также выделил такие перспективные направления в развитии отношений между Азербайджаном и Казахстаном, как прокладка подводного оптико-волоконного кабеля по дну Каспийского моря, а также увеличение поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджана и наращивание экспорта пшеницы в Азербайджан.

"Мы думаем о том, чтобы проложить оптико-волоконный кабель под дну Каспийского моря, который, я хотел бы подчеркнуть, не разделяет, а объединяет нас. Мы будем наращивать этот проект, запланированы встречи руководителей соответствующих министерств - цифровой промышленности, по делам аэрокосмической промышленности, цифровизации", - подчеркнул Тумыш.

Как отметил замминистра, одно из направлений, которому уделяется высокое внимание на данной момент, является расширение возможностей морских портов двух стран. По его словам, Казахстан строит многофункциональные терминалы в таких портах, как Актау и Курык, а также активно привлекает иностранных инвесторов.

"Мы строим контейнерный хаб в городе Актау и хотим в дальнейшем развивать наш торговый флот, пополнять новыми паромами. Мы также планируем развивать путем электрификации участок железной дороги, который идет от китайской границы через территорию Казахстана. Все это увеличит скорость контейнерных поездов, позволит многократно увеличить производственную способность наших морских портов. Я уверен, что у нас есть уже такие взаимные амбициозные проекты, есть такие же проекты у азербайджанских партнеров, то есть, это дорога двустороннего движения, поэтому мы будем развивать, открывать новые транспортные коридоры, что создаст новые дополнительные условия для более обширной массовой региональной интеграции. И здесь я имею ввиду Южный Кавказ и Турцию с одной стороны, Казахстан и страны Центральной Азии с другой, и, в целом, маршрут из Китая в Европу. Поэтому прокладка и кабеля по дну Каспия, и транскаспийский маршрут, о которых мы говорим имеют огромные перспективы, и конечно же, Азербайджан и Казахстан играют в этом процессе существенную роль, мы являемся "мостом" между Востоком и Западом. Развитие этой важнейшей артерии будет способствовать расширению нашей торговой, инвестиционной, туристической динамики, а также усилит позиции наших государств в современном очень непростом и турбулентном мире", - сказал он.

Замминистра вновь подчеркнул, что заседание Контактной группы ДН является уникальным мероприятием, а не просто регулярной встречей, так как оно направлено на обсуждение мира в постпандемический период.

"COVID-19 существенно затормозил наши усилия по наращиванию взаимной торговли, инвестициям, туризму. В рамках этого саммита, наш подарок в плане интеллектуальной ценности - это идея, которую Президент Кассым-Жомарт Токаев высказал на 75-ой сессии ООН. Она заключается в создании Международного агентства по биологической безопасности. Миссия этой организации будет заключаться в обеспечении мер безопасности и контроля, которые связаны с потенциальными угрозами, представляющими биологические биотехнологические вызовы, а также в содействии биологическим разработкам, но исключительно в мирных целях. Тем самым мы хотим внести свою лепту в то, чтобы способствовать миру, благополучию и здоровью всего мира. Это агентство могло бы взять на себя уникальную роль надзорного и регулирующего органа оружия массового уничтожения. Мы привезли с собой концепцию создания данного органа, и на полях саммита ДН мы планируем экстраполировать свою идею", - сказал он.

В заключении Тумыш поздравил Азербайджан и азербайджанский народ с празднованием столетия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В этом году, отмечается очень важная дата для всего тюркского мира - столетний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева, великого не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира. И мы хотели бы, в связи с этой датой, передать наши сердечные пожелания вашему народу и руководству страны. Прежде всего я начал с того, что у нас культурная общность и Гейдар Алиев говорил, что есть множество особенностей, которые отличают один народ от другого, и важнейшей из этих особенностей является культура. Он говорил о том, что даже если человек обладает миллионами, миллиардами - это не сможет сделать его важным элементом общества. Именно духовность - это то, что нельзя купить ни за какие деньги. И, духовность, та общая наша идентификация казахского и азербайджанского народов - очень важный элемент нашего двустороннего сотрудничества", - отметил замминистра.