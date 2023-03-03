Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял члена Сената Франции, заместителя председателя Комиссии по конституционному праву, законодательству, всеобщему избирательному праву и общим правилам государственного управления в парламенте Франции Натали Гуле.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече министр Джейхун Байрамов высоко оценил поддержку членом Сената Франции справедливой позиции Азербайджана, вклад в развитие сотрудничества между нашими странами. Министр отметил важность предотвращения возможных препятствий для развития двусторонних отношений стран на основе совместных усилий.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-французских отношений, ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующую на освобожденных территориях минную угрозу и проводимую Азербайджаном деятельность по разминированию.