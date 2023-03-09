Экс-премьер министр Норвегии призвал реформировать Совбез ООН

БАКУ /Trend/ - Механизм Совета Безопасности ООН устарел.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал бывший премьер министр Норвегии Хьелль Магне Бундевик, выступая на Х Глобальном Бакинском Форуме.

Бывший премьер-министр отметил, что глобальная архитектура безопасности, созданная после окончания второй мировой войны не отвечает современным требованиям.

Бундевик также добавил, что привилегированное положение постоянных членов СБ ООН усложняет процесс реформирования структуры.

Норвежский политик резюмировал, отметив, что лучшим методом урегулирования конфликтов является путь мира и дипломатии.

Отметим, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.