Президент Ильхам Алиев: Сейчас стоит задача больше работать над диверсификацией нашей экономики

БАКУ /Trend/ - Последние 20 лет были годами быстрого экономического роста, главным образом, за счет энергетического сектора. Сейчас стоит задача больше работать над диверсификацией нашей экономики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Потому что в структуре ВВП сейчас большая его часть производится в неэнергетическом секторе. И все же наш экспорт в основном состоит из нефти и газа», - подчеркнул глава государства.