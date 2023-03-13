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Президент Ильхам Алиев: Сейчас стоит задача больше работать над диверсификацией нашей экономики

Политика Материалы 13 марта 2023 22:53 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сейчас стоит задача больше работать над диверсификацией нашей экономики

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БАКУ /Trend/ - Последние 20 лет были годами быстрого экономического роста, главным образом, за счет энергетического сектора. Сейчас стоит задача больше работать над диверсификацией нашей экономики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Потому что в структуре ВВП сейчас большая его часть производится в неэнергетическом секторе. И все же наш экспорт в основном состоит из нефти и газа», - подчеркнул глава государства.

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