Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет ни одна международная организация не подала никакой реакции на наши призывы

БАКУ /Trend/ - На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, ни от какой структуры никакой реакции не последовало.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

«Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй Карабахской войны, еще раз подтверждает это», - отметил глава государства.