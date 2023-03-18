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Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет ни одна международная организация не подала никакой реакции на наши призывы

Политика Материалы 18 марта 2023 13:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет ни одна международная организация не подала никакой реакции на наши призывы

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БАКУ /Trend/ - На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, ни от какой структуры никакой реакции не последовало.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

«Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй Карабахской войны, еще раз подтверждает это», - отметил глава государства.

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