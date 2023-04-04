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Парламент Азербайджана утвердил ряд международных документов

Политика Материалы 4 апреля 2023 13:03 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана утвердил ряд международных документов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил ряд международных документов.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана в первом чтении были вынесены на обсуждение законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Соглашение о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, законопроект об утверждении Соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, законопроект об утверждении Соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств о международных комбинированных грузоперевозках.

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.

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