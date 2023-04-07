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Условия трехстороннего заявления должны быть выполнены – Лавров

Политика Материалы 7 апреля 2023 13:32 (UTC +04:00)
Условия трехстороннего заявления должны быть выполнены – Лавров

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Должны быть выполнены условия трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

"Мы выступаем за продолжение сотрудничества между странами Южного Кавказа. В регионе должны быть устранены всевозможные препятствия. Должны быть выполнены условия трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года", - сказал он.

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