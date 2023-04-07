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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении

Политика Материалы 7 апреля 2023 15:57 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении

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БАКУ /Trend/ - 7 апреля с 13:20 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций у населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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