Президент Ильхам Алиев: Отношения стратегического партнерства возлагают на обе страны очень большую ответственность

БАКУ /Trend/ - Отношения стратегического партнерства – это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

"Уверен, что Босния и Герцеговина и Азербайджан и впредь будут взаимодействовать как стратегические партнеры в подлинном смысле этого слова", - подчеркнул глава государства.