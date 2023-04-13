Госкомиссия Азербайджана осудила бесчеловечное отношение в Армении к азербайджанскому военнослужащему

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, расценивая применение пыток по отношению к солдату Гусейну Ахундову как факт грубого нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, решительно осуждает эту жестокость армянской стороны и требует обращаться с пленным в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

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