БАКУ/Trend/ - Сжегший азербайджанский флаг Арам Николян объявлен в международный розыск, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось, 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Армении Ереване, демонстративными действиями, направленными на разжигание национальной ненависти и вражды, публично был сожжен государственный флаг Азербайджана. По данному факту, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по статьям 12.2, 283.2.1, 12.2, 283.2.2 и 12.2, 324 УК АР.

По данным предварительного следствия, гражданин Республики Армения, уроженец города Ереван, 28.09.1982 года рождения, руководитель студии дизайна Общественного телевидения Армении Николян Арам Врежи совместно с группой лиц, личности которых в настоящее время неизвестны, намеренно поджег азербайджанский флаг на церемонии открытия чемпионата Европы в целях совершения преступлений против граждан Азербайджанской Республики и ее интересов на почве национальной вражды, направленной на разжигание ненависти против Азербайджана, а также унижение национального достоинства.

19 апреля Арам Николян был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.2, 283.2.1, 12.2, 283.2.2 и 12.2, 324 УК и на основании решения суда объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.

В целях проведения Генеральной прокуратурой расследования данного уголовного дела, в рамках международного сотрудничества в правоохранительные органы иностранных государств были направлены запросы о правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Арама Николяна, а также задержать его и экстрадировать в Азербайджанскую Республику в случае пересечения им государственной границы.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать комплексные меры для разоблачения национальной ненависти и вражды Республики Армения против нашего народа на международном уровне, а также привлечения виновных к ответственности в рамках национальных и международно-правовых норм.