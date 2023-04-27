В связи с минным инцидентом в Суговушане направлено обращение международной общественности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В офисе Международного фонда Евразийской прессы состоялась пресс-конференция в связи с минным инцидентом, произошедшем вчера в Суговушане.

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии с участием представителей НПО и медиа было озвучено заявление Международного фонда Евразийской прессы, адресованное международным организациям, агентствам ООН, структурам гражданского общества и международному сообществу в целом в связи с произошедшим минным инцидентом.

"26 апреля 2023 года на территории освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района произошел разрыв мины. В результате инцидента сотрудник Международного фонда Евразийской прессы (МФЕП), водитель Бабашев Хазар Тариэль оглу, получил тяжелые телесные повреждения. Хазар Бабашев, у которого в результате произошедшего ампутирована правая нога ниже колена, работает в МФЕП с 2013 года. На протяжении более 20 лет МФЕП, присоединившись к программе борьбы с минной угрозой, реализовывал в этом направлении многочисленные проекты, инициировал кампании, неоднократно выступал с заявлениями и принимал активное участие в организации различных местных и международных мероприятий, конференций, семинаров, стремясь своей гуманитарной деятельностью внести вклад в решение этой проблемы. Действующая с 2002 года специальная команда МФЕП на сегодняшний день очистила от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 10 тысяч гектаров территорий. К сожалению, Азербайджан находится в числе самых загрязненных минами стран. За 30-летний период армянской оккупации азербайджанские территории были серьезно загрязнены минами. Сегодня Агентство Азербайджана по разминированию проводит интенсивные операции по разминированию на освобожденных от оккупации территориях нашей страны", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Армения не предоставила достоверных карт минных полей, что грубо противоречит положениям Женевской конвенции. Мины представляют серьезную угрозу жизни мирных жителей, поскольку установлены армянскими военными формированиями не только в местах военного назначения, но и в районах с гражданской инфраструктурой, вокруг линий электропередачи, на кладбищах, берегах рек, на проселочных и внутрипоселковых дорогах. В период после подписания заявления от 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня в результате разрыва мин, заложенных вооруженными силами Армении, погиб в общей сложности 51 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, 244 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. За последнюю неделю произошло 3 минных инцидента, в результате которых 5 человек стали жертвами мин. Отмечается, что основная цель данного заявления - довести до внимания международных организаций, правительств и общественности текущую ситуацию с минным загрязнением в Азербайджане и призвать международное сообщество принять необходимые меры для поддержки мира и устойчивого развития в регионе. Международный фонд евразийской прессы призывает не оставаться равнодушными к этому вопросу и оказать свою поддержку в его решении.