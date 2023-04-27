Франция приветствует предложенный Азербайджаном мирный договор - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем вопросы, связанные с разминированием. Мы знаем, что это вызов, стоящий перед вашей страной.

Как сообщает Trend, об этом сказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, находящаяся с визитом в Азербайджане, на сегодняшней пресс-конференции с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Министр отметила, что Франция поддержала Азербайджан в вопросах, связанных с разминированием.

"Предстоит еще много работы. Азербайджан и Армения должны признать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Переговоры - единственный путь к устойчивому миру. Мы хотели бы, чтобы обе страны пошли по этому пути. В регионе есть условия для мира. Азербайджан предложил мирный договор, и мы это поприветствовали. Планы по этому вопросу должны разрабатываться совместно. Необходимо достичь мирного соглашения. Мы будем поддерживать эти усилия во всех возможных вариантах", - сказала Катрин Колонна.

Напомним, что 26 апреля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с официальным визитом в Азербайджан. Затем французский министр отправится в Армению и Грузию.