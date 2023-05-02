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Айхан Гаджизаде о переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении в США

Политика Материалы 2 мая 2023 16:43 (UTC +04:00)
Айхан Гаджизаде о переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении в США

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БАКУ/Trend/ - Переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в США продолжатся несколько дней. Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Основной темой переговоров является мирное соглашение. На данный момент не можем раскрыть детали. Встречи продолжатся несколько дней», - сказал он.

Отметим, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.

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