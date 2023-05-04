Завершилась эвакуация из Судана 26 граждан Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Завершилась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана.

Об этом Trend сообщил в четверг глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"26 граждан Азербайджанской Республики были эвакуированы из Судана на родину при поддержке братской Турецкой Республики", - сказал он.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась ранее из-за разногласий между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, возглавлявшим Суверенный совет, и его заместителем Мохаммедом Хамданом Дагало, главой спецназа. 15 апреля начались столкновения между двумя силовыми структурами возле военной базы в Мерове и в столице Хартуме. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528 человек, около 4600 получили ранения.