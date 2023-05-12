Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Азербайджан турецкая делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афйонджу, посетила наши территории, освобожденные от армянской оккупации, и побывала в дислоцированных здесь подразделениях азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Гостям было обстоятельно рассказано о последствиях вандализма, совершенного армянскими вооруженными формированиями во время оккупации, и разрушениях, а также о созидательных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому на территории в память о шехидах.

Посетив части коммандо и другие воинские части, турецкая делегация ознакомилась с их служебно-боевой деятельностью и социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих. После ознакомления с боевой техникой, имеющейся в арсенале наших подразделений, делегация понаблюдала в тренировочном центре за показательными выступлениями военнослужащих и занятиями по боевой подготовке.

Гостям был представлен брифинг о боевом пути, пройденном воинскими соединениями, участвовавшими в боях за освобождение наших земель от оккупации и обеспечение территориальной целостности нашей страны.