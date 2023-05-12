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Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 12 мая 2023 17:37 (UTC +04:00)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Азербайджан турецкая делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афйонджу, посетила наши территории, освобожденные от армянской оккупации, и побывала в дислоцированных здесь подразделениях азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Гостям было обстоятельно рассказано о последствиях вандализма, совершенного армянскими вооруженными формированиями во время оккупации, и разрушениях, а также о созидательных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому на территории в память о шехидах.

Посетив части коммандо и другие воинские части, турецкая делегация ознакомилась с их служебно-боевой деятельностью и социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих. После ознакомления с боевой техникой, имеющейся в арсенале наших подразделений, делегация понаблюдала в тренировочном центре за показательными выступлениями военнослужащих и занятиями по боевой подготовке.

Гостям был представлен брифинг о боевом пути, пройденном воинскими соединениями, участвовавшими в боях за освобождение наших земель от оккупации и обеспечение территориальной целостности нашей страны.

Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
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