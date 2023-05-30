Одним из профессиональных и легендарных разведчиков, выдвинутых Гейдаром Алиевым, был Мамедгусейн Асадов – Азер Гараев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев с первых дней работы в органах безопасности придавал большое значение национализации кадров. В последующие годы, работая на руководящих должностях в органах спецслужб, Гейдар Алиев также уделял особое внимание процессу приема на работу азербайджанских кадров, их подготовки и продвижения в качестве профессиональных кадров.

Об этом сказал Trend во вторник ветеран органов безопасности полковник Азер Гараев.

Он добавил, что одним из таких кадров был легендарный чекист Мамедгусейн Асадов.

"Мамедгусейн Асадов, работавший в органах спецслужб до Великой Отечественной войны, в годы войны проявил невероятный героизм и отвагу. Асадова, который некоторое время после возвращения с войны не работал, Гейдар Алиев лично пригласил, встретился с ним, настояв на том, чтобы он вернулся на службу. Мамедгусейн Асадов был высокопрофессиональным национальным кадром, и Гейдар Алиев поспособствовал его возвращению на службу в органах", - добавил он.

Отметим, что о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, его профессионализме и героизме в Великой Отечественной войне знают не только в Азербайджане, но и за его пределами. Благодаря его действиям в свое время была предотвращена попытка покушения на руководителей СССР, США и Великобритании в преддверии Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года. Впервые о попытке покушения сообщил широкой общественности Президент США Франклин Рузвельт во время пресс-конференции 17 декабря 1943 года.

В годы войны Асадов был сотрудником советской разведки и одним из тех, кто предотвратил готовившуюся гитлеровцами операцию "Длинный прыжок". В связи с геополитическим положением Азербайджана сотрудникам органов безопасности страны отводилась особая роль в региональных разведывательных операциях. Когда Мамедгусейну Асадову исполнилось 19 лет, он начал службу в одной из частей специального назначения Красной Армии. После начала Великой Отечественной войны Главное разведывательное управление командировало Асадова в Иран, так как он очень хорошо знал оперативную обстановку, владел несколькими иностранными языками и обладал широкими разведывательными возможностями. В 1942-1947 годах Мамедгусейн Асадов работал руководителем торгового представительства СССР в Иране. В то время Иран был выбран в качестве наиболее подходящего места для переговоров между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом. Подготовка к конференции проходила в условиях строгой секретности. Союзники по соображениям безопасности не сообщали об этом даже иранской стороне. Иран получил информацию о месте проведения конференции всего за шесть дней до нее, то есть 22 ноября 1943 года. В ночь на 24 ноября член Верховного главнокомандования, начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил Мамедгусейн Асадов. Затем они вместе отправились в Иран. Основной целью приезда Василевского по указанию Сталина была проверка готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроль за вопросами безопасности.

Накануне Тегеранской конференции Асадов получил информацию о том, что немецкая разведка готовит покушение на руководителей СССР, США и Великобритании. Асадов был не только одним из первых, кто получил эту информацию, но и одним из тех, кто активно участвовал в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта. За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был награжден одновременно двумя орденами - "Ленина" и "Красной Звезды".

Агентство международной информации Trend представило недавно видеопроект "Легендарный герой", рассказывающий о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, его жизненном пути, героизме в Великой Отечественной войне.

Вновь представляем вниманию читателей этот видеопроект.