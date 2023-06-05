На двусторонних встречах обсуждался вопрос азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На двусторонних встречах также обсуждался вопрос, связанный с азербайджанскими военнослужащими, захваченными недавно в плен Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Армения возбудила против них уголовное дело. В отношении одного из них уже вынесен приговор - 11 с половиной лет заключения. В первую очередь хочу отметить, что во время двусторонних встреч с армянской стороной, а также встреч с международными посредниками, представителями других государств мы привлекали внимание к этому вопросу. Мы вынесли на повестку то, что этот случай воспринимается как полное нарушение предыдущих договоренностей и важно повлиять на Армению в данном направлении. За последнее время между двумя странами была достигнута договоренность о важности возвращения военнослужащих, которые непреднамеренно пересекли границу. И именно как результат этого соглашения азербайджанская сторона вернула в общей сложности более 10 армянских военных и гражданских лиц. Мы считаем, что предпринятый Арменией шаг является очередным ударом по построению доверия", - сказал Байрамов.