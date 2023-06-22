Проекты, реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева, и при участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, заложили основу для "Большого возвращения" - генпрокурор

ЛАЧИН /Trend/ - Проекты, реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева, и при участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, заложили основу для "Большого возвращения".

Как сообщает в четверг из Лачина корреспондент Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев на оперативном совещании в Лачине с участием руководства Генеральной прокуратуры, специального представителя Президента Азербайджана Масима Мамедова в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и военных прокуроров подведомтвенных районов и территорий, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.

Выступая на совещании со вступительной речью, Камран Алиев дал необходимые поручения и указания.

Он отметил, что сразу после освобождения наших земель от оккупации, в Карабахе и Восточном Зангезуре были начаты восстановительные и строительные работы, дан старт целому ряду проектов международного значения, в том числе начато строительство «умных» городов и сел, построена энергетическая инфраструктура, было начато строительство международных аэропортов в Зангиланском, Физулинском и Лачинском районах. На сегодняшний день завершено строительство и открыты Физулинский и Зангиланский аэропорты, открытие аэропорта Лачин планируется в кратчайшие сроки.

Было отмечено, что строительные работы, продолжающиеся быстрыми темпами на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, не обошли стороной и Лачинский район. Как и на других территориях, освобожденных в результате Славной победы, в Лачинский район вернулась жизнь, начались строительные и восстановительные работы. Лачин после периода оккупации начал возрождаться. Здесь на высоком уровне осуществляются мероприятия, предусмотренные I Государственной программой «Большого возвращения». Посещая эти территории, невозможно не стать свидетелем того, насколько велики масштабы проводимых строительных работ.

Было подчеркнуто, что неоднократные посещения Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лачинского района, в том числе города Лачин, знакомство на месте с проводимыми там восстановительными работами и работами по реконструкции указывают на то, что данный регион имеет большое значение для нашей страны.