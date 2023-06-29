Агентство развития медиа выступило с заявлением в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с нападением на сотрудников ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание".

Как передает Trend, в заявлении говорится:

"Сотрудники ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» подверглись нападению при исполнении своих служебных обязанностей во Франции, у них отобрали фотоаппараты и угрожали оружием.

Непристойное обращение с работниками AzTV при исполнении ими своих профессиональных обязанностей является наглядным примером давления на свободу слова и выражения, свободу журналистики в целом, ограничение прав журналистов на доступ к информации.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики решительно осуждает нападение на представителей медиа, осуществляющих свою профессиональную деятельность, и призывает французские власти и соответствующие учреждения дать правовую оценку инциденту, установить виновных и привлечь их к ответственности.

В то же время агентство призывает международные журналистские организации и учреждения, специализирующиеся в сфере защиты прав медиа, принять это к сведению и проявлять солидарность в отношении принятия правовых мер, связанных с инцидентом".