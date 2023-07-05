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Президент Ильхам Алиев: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном

Политика Материалы 5 июля 2023 10:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном

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БАКУ/Trend/ - Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Подчеркнув, что тем самым Армения нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), глава государства отметил: «В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия».

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