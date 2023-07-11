Азербайджан не намерен мириться с незаконными действиями МККК на своей территории

БАКУ /Trend/ - Со дня действия на госгранице с Арменией погранично-пропускного пункта "Лачин" созданы необходимые условия для перемещения через границу транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), которые переходили через ППП после соответствующего пограничного и таможенного контроля.

Однако за прошедший период сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики неоднократно пресекали попытки незаконного перевоза через ППП различных видов контрабанды на принадлежащих МККК транспортных средствах.

Несмотря на то, что МККК был официально предупрежден об этом, никаких мер для устранения незаконных действий со стороны этой организации не было предпринято и случаи перевозки контрабанды повторялись.

В связи с указанными фактами было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и временно приостановлено пересечение государственной границы через ППП "Лачин" до проведения необходимых следственных мероприятий.

Вызывает сожаление, что МККК, который должен был выполнять гуманитарную миссию, допустил такие противоправные действия.

Азербайджан, будучи приверженным ценностям гуманизма, создал условия для комфортного передвижения через государственную границу осуществляющих медицинскую эвакуацию транспортных средств, принадлежащих МККК. Однако действия МККК противоречат его миссии, злоупотребляя гуманизмом и доверием Азербайджана, эта организация занимается подрывной деятельностью. В то же время МККК таким поведением грубо нарушает законы Азербайджана.

Не исключено, что МККК уже давно занимается подобной незаконной деятельностью.

В то же время, никто не может гарантировать, что МККК не поставляет на территорию Азербайджана боеприпасы из Армении. Эти предположения вполне вероятны, учитывая, что среди представителей МККК, действующих в Карабахе, есть граждане недружественных к Азербайджану стран, в том числе лица, крайне негативно относящиеся к Азербайджану. Негативное отношение МККК к Азербайджану во время Отечественной войны и проармянская позиция представителей этой организации ни для кого не секрет. Учитывая это, нельзя допустить, чтобы МККК и впредь совершал подобные незаконные действия на территории Азербайджана.

Подобные незаконные действия МККК неприемлемы и говорят о том, что контрабандой они оказывают поддержку сепаратистам на территории Азербайджана.

Безусловно, эти незаконные действия глубоко подрывают доверие к МККК и ставят под сомнение их гуманитарную миссию. Азербайджанская сторона предприняла необходимые шаги в соответствии с нормами международного права, перевезенное контрабандой оборудование будет задокументировано и происшедшему будет дана правовая оценка. Азербайджан продолжит предпринимать необходимые шаги на своей территории в соответствии с нормами и принципами международного права, поскольку страна не может допустить подобного на своей территории.