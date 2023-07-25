Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе – Лавров

БАКУ/Trend/ - Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

«Только что мы провели раздельные двусторонние переговоры. Сейчас втроем продолжим наши усилия по реализации тех задач, которые вытекают договоренностей президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении в более широком плане относительно задач нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы за то, чтобы все эти трехсторонние договоренности во всей своей полноте уважались и воплощались в жизнь. Мы будем продолжать с согласия сторон наши усилия, направленные на стабилизации обстановки. Сегодня я бы хотел предложить вам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору. Мы готовы всячески помочь его согласованию», - сказал он.