Двусторонние отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на пике - Эльчин Амирбеков

БАКУ/Trend/ - Сегодня двусторонние отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на пике, и стороны полны решимости углублять и расширять эту дружбу и сотрудничество.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в интервью JNS представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Это один из редких случаев, когда мы не видим проблем в двусторонних отношениях. То, что вы видите - это верхушка айсберга. Наши отношения многогранны, динамичны и постоянно расширяются. У нас есть определенные красные линии, которые мы никогда не переступим: мы останемся союзниками и друзьями с кем хотим», - подчеркнул Амирбеков.

Он отметил, что еврейское население всегда было частью Азербайджана.

«Еврейское население – это «живые мосты», которые объединяют наши страны и укрепляют эту связь. У нас никогда не было случая антисемитизма, что является редкостью не только для мусульманской страны, но и для других стран», — сказал он.

Он добавил, что Израиль является другом Азербайджана не только на словах, но и на деле.

«Мы хотим, чтобы израильский бизнес расширил свою деятельность в Азербайджане», - добавил Амирбеков.