Шаги, предпринимаемые Арменией, говорят о том, что она хочет реванша, а не мира - Азер Байрамов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сепаратисты в Карабахе создают новые огневые позиции. Участились случаи обстрела азербайджанских позиций, растет число провокационных шагов против Азербайджана.

Как сказал Trend во вторник военный эксперт Азер Байрамов, создание Арменией воинской части на приграничной с Азербайджаном территории, перевозка туда артиллерийского орудия и размещение в населенных пунктах грузов и техники военного назначения еще раз демонстрируют лицемерие этой страны.

"Все это не сулит Армении ничего хорошего. Главная цель этой страны - совершить какую-либо провокацию против Азербайджана. Армяне хорошо знают, что азербайджанская армия в ответ на военную провокацию нейтрализует их огневые точки. В результате Армения хочет устроить из всего этого "политическое шоу", - сказал он.

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