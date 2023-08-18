БАКУ /Trend/ - "Гейча-Зангезурская Республика" и ОО "Возвращение в Западный Азербайджан" распространили заявление, сообщает в пятницу Trend.

"На протяжении истории армяне и нынешняя Республика Армения подвергали азербайджанцев геноциду и депортациям по этническому признаку. Большинство азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана - территории нынешней Армении, в 1987-1991 годах проживали в качестве беженцев в Азербайджанской Республике, а некоторые из жертв депортации поселились в братской Турецкой Республике и других странах.

Сегодня все западные азербайджанцы уверены, что их нарушенные права будут восстановлены политической волей Президента Азербайджана, силой нашего государства. Поэтому они должны быть единым целым и совместно бороться за возвращение в Западный Азербайджан – на свои родные земли", - говорится в заявлении.

Новость обновляется