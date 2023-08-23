Для реализации этой гуманитарной миссии мобилизован весь потенциал Общества Красного Полумесяца - депутат парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Общество Красного Полумесяца ведет свою деятельность уже более 100 лет. Являясь частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, данная организация постоянно обеспечивает людей необходимой гуманитарной помощью.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

"Мы были свидетелями деятельности Общества Красного Полумесяца как во время Первой и Второй Карабахских войн, так и во время пандемии. Данная организация, руководствуясь принципами "нейтралитета", "беспристрастности", "единства", в мирное время, в условиях военных конфликтов, а также во время чрезвычайных ситуаций, независимо от религиозных убеждений, национальной принадлежности, расы, политических взглядов, не делая различий между людьми, обеспечивает необходимую гуманитарную помощь жертвам войны, вынужденным переселенцам и беженцам, пострадавшим от мин лицам и другим нуждающимся", - подчеркнул он.

Искендеров отметил, что и сегодня общество по-прежнему находится в центре внимания, благодаря своей благотворительной деятельности.

"К сожалению, в последнее время применительно к теме гуманитарных нужд армянских жителей Карабахского региона проводится предвзятая кампания. Рост влияния Азербайджана, наша законная позиция по карабахскому вопросу подрывает планы стран, которые хотят противодействовать шагам, предпринимаемым для разрешения карабахского конфликта.

Общество Красного Полумесяца с помощью своих сотрудников и волонтеров готово обеспечить доставку любого гуманитарного груза, оснащенного необходимыми продуктами питания, медикаментами, медицинскими принадлежностями и одеждой жителям Карабаха армянского происхождения по дороге Агдам-Ханкенди", - добавил он.

По словам депутата, для осуществления этой гуманитарной миссии был мобилизован весь потенциал азербайджанского Общества Красного Полумесяца.

"В данном вопросе непонятен предвзятый подход некоторых организаций к гуманитарной позиции Азербайджана", - сказал Искендеров.