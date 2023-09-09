МИД Украины осудил так называемые «выборы» в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 сентября в Карабахе так называемых «президентских выборов».

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Проведение этих так называемых «президентских выборов» противоречит нормам и принципам международного права. Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах

и выступает за урегулирование политико-дипломатическим путем», - говорится в заявлении.