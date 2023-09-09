МИД Украины осудил так называемые «выборы» в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 сентября в Карабахе так называемых «президентских выборов».
Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Украины.
«Проведение этих так называемых «президентских выборов»
противоречит нормам и принципам международного права. Украина в
очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и
территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее
международно-признанных границах
и выступает за урегулирование политико-дипломатическим путем», - говорится в заявлении.