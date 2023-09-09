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МИД Украины осудил так называемые «выборы» в Карабахе

Политика Материалы 9 сентября 2023 16:04 (UTC +04:00)
МИД Украины осудил так называемые «выборы» в Карабахе

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 сентября в Карабахе так называемых «президентских выборов».

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Проведение этих так называемых «президентских выборов» противоречит нормам и принципам международного права. Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах
и выступает за урегулирование политико-дипломатическим путем», - говорится в заявлении.

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