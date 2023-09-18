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Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)

Политика Материалы 18 сентября 2023 17:14 (UTC +04:00)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Останки пропавших без вести в Первой Карабахской войне, найденные после 44-дневной войны, принадлежат 9 военнослужащим и одному гражданскому лицу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Имена еще 10 пропавших без вести шехидов, судьба которых установлена:

◾ Тахиров Сейфулла Вейтулла оглы
◾ Атамогланов Абульфат Сабир оглы
◾ Гаджиев Тахсил Фикран оглы
◾Халафов Джахангир Мами оглы
◾ Маммедов Эльмар Ингилаб оглы
◾ Гасымов Вейсал Гасым оглы
◾ Ахмедов Риад Фикрет оглы
◾ Бабашов Алхам Тахир оглы
◾ Асадов Вугар Габиль оглы
◾ Нагиев Джахид Шафи оглы

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.

Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)
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