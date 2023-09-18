Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Останки пропавших без вести в Первой Карабахской войне, найденные после 44-дневной войны, принадлежат 9 военнослужащим и одному гражданскому лицу.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.
Имена еще 10 пропавших без вести шехидов, судьба которых установлена:
◾ Тахиров Сейфулла Вейтулла оглы
◾ Атамогланов Абульфат Сабир оглы
◾ Гаджиев Тахсил Фикран оглы
◾Халафов Джахангир Мами оглы
◾ Маммедов Эльмар Ингилаб оглы
◾ Гасымов Вейсал Гасым оглы
◾ Ахмедов Риад Фикрет оглы
◾ Бабашов Алхам Тахир оглы
◾ Асадов Вугар Габиль оглы
◾ Нагиев Джахид Шафи оглы
Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.