В Астрахани прошла встреча глав делегаций "Каспийского медиафорума-2023" с участием представителей Азербайджана (ФОТО)

АСТРАХАНЬ /Trend/ - В «Маринс Гранд Отель Астрахань» сегодня прошла встреча руководителей делегаций стран–участниц «Каспийского медиафорума – 2023», сообщает в понедельник корреспондент Trend с места события.

В мероприятии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а в качестве наблюдателей - Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Азербайджанскую делегацию на медиафоруме возглавляет исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов.

"Медийное событие направлено на развитие социально-экономического и гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона. Уверен, что "Каспийский медиафорум – 2023" будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между журналистским сообществом стран Каспийского региона", - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

19 сентября - основной день "Каспийского медиафорума 2023". В этом году тема форума – "Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов".

В рамках форума представители журналистского сообщества, органов государственной власти, эксперты, учёные и политологи, лидеры общественных организаций обсудят самую актуальную информационную повестку. Участники проанализируют состояние и перспективы народной дипломатии Каспийского региона, представят лучшие практики, а также найдут новые актуальные каналы взаимодействия. Будут обсуждаться проблемы и перспективы развития системы медиаобразования, актуальные форматы укрепления доверия и взаимопонимания.

Пленарное заседание на тему "Роль СМИ в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между странами Каспийского региона" откроет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Модератором выступит заместитель главного редактора ТАСС Алексей Харнас. В формате дискуссионной площадки будет презентован Международный транспортный коридор "Север – Юг", который играет важную роль в развитии торгово-экономических отношений и пройдет диспут по теме "Кадры решают: проблемы и перспективы развития системы медиаобразования". На форуме также подведут итоги конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ", в котором участвовали более 450 СМИ и блогеров стран Прикаспия.

"Каспийский медиафорум - 2023" организован Правительством Астраханской области при поддержке Администрации Президента России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, МИД России, Ассоциации "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия", Политологического центра "Север-Юг".